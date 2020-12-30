القوات الأمنية في بعقوبة تقتل مسلحا بحزام ناسف حاول تفجير نفسه مستهدفا احتفالية رأس السنة

2020/12/30 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية في بعقوبة من قتل انتحاري يرتدي حزام ناسف في كان يعتزم تفجير نفسهُ على احتفالية لعيد رأس السنة الميلادية فيما تمكنت من القبض على اخر.

وذكرت وكالة الاستخبارات ان مفارزها تمكنت في عملية استباقية من قتل عنصر تابع لداعش اثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، في منطقة البزل وسط بعقوبة وجرى تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على أسلحة متوسطة كانت بحوزته ، كما تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على عنصر اخر في ديالى وفق احكام المادة أربعة إرهاب.

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