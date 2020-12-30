مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوقعون الاتفاق المبرم مع بريطانيا

2020/12/30 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

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وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس

ووقع المسؤولان وخلفهما أعلام اوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين.



وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن.

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