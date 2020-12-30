2020/12/30 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، أن بلاده تعتزم شراء لقاح كورونا من الأموال الإيرانية الموجودة في العراق.

وقال أردكانيان، في تصريحات صحفية، إن وزارة الصحة الإيرانية تدرس شراء الجرعات المطلوبة من لقاح كورونا من شركة أوروبية من خلال الأموال الموجودة في العراق، بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع بغداد حول تسديد الديون حيث سيتم الاستعداد للتوقيع من أجل الإسراع بسحب الموارد المالية المتاحة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردكانيان: سنشتري لقاح كورونا من الأموال الإيرانية الموجودة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردكانيان: سنشتري لقاح كورونا من الأموال الإيرانية الموجودة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).