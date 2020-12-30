النفط تحاول تعويض “رداءة تجهيز الكهرباء” بالوقود: كاز للمولدات ونفط للمواطن

2020/12/30 | 13:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط زيادة حصة المولدات الأهلية في بغداد والمحافظات من وقود الكاز إلى (15) لتر لكل (Kv) لشهر كانون الثاني، وتوزيع كمية إضافية من مادة النفط الأبيض لجميع المحافظات.

وقال معاون عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في بيان، “استناداً إلى توجيه وزير النفط إحسان عبد الجبار وبهدف توفير الوقود للمواطنين والتعويض عن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية تقرر زيادة حصة المولدات الأهلية لشهر كانون الثاني 2021الى (15) لتر لكل (Kv) بدلا من (10) لتر واشار طالب الى توزيع حصة اضافية من النفط الابيض الى المواطنين في المحافظات”.

و أكد، “استمرار تجهيز كافة أنواع الوقود إلى جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية وبكميات تصل إلى ملايين الألتار يومياً من النفط الخام، النفط الأسود، الكاز، إضافة إلى الغاز الجاف، فضلاً عن توفير الوقود البديل عن الغاز الجاف للمحطات العاملة بهذا النوع من الوقود وفق الخطة الوقودية المتفق عليها مع وزارة الكهرباء”.

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