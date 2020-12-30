العثور على مضافة لداعش في قضاء الحويجة

2020/12/30 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، العثور على مضافة من مخلفات العصابات الإرهابية تحتوي مجموعة من المتفجرات والمؤن والمواد الغذائية في قضاء الحويجة.

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