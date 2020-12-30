الرشيد يوقع عقد انشاء مركز البيانات

2020/12/30 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، توقيع عقد (data center) مع شركة (infotech) والتي تمتلك فرعا لها في العراق.

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