الداخلية تكشف عن خطتها الأمنية خلال ليلة رأس السنة الميلادية

2020/12/30 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن خطتها الأمنية خلال ليلة رأس السنة الميلادية، مؤكدة أنها ستطبق قرارات لجنة الصحة والسلامة خلال الاحتفالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، للوكالة الرسمية، اليوم، 30 كانون الأول 2020، إن "هنالك خططا أمنية تشمل توفير الدوريات الراجلة والآلية، لحماية المناطق لاسيما وسط بغداد".

وأضاف أن "وزارة الداخلية ستنفذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، من خلال منع التجمعات بعد ساعات معينة من المساء وغلق بعض المحال، التي يتواجد فيها اعداد كبيرة من المواطنين".

وأشار المحنا، إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات الصحية"، مبينا أن "هناك مواد قانونية لا تجيز للأشخاص مخالفة التعليمات التي تصدرها الدولة".

وأوضح أن "جهاز شرطة النجدة كلفت بمتابعة وملاحقة وضبط الحالات التي تسبب ازعاج للمواطنين، واضرارا مادية او إصابات بسبب الألعاب النارية".

وكانت خلية الأزمة الحكومية قد رفعت في وقت سابق، مقترحا بمنع التجمعات مع قرب رأس السنة الميلادية، كما دعت المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية والوقاية من فيروس كورونا بارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والاحتفال بأعياد رأس السنة في المنازل".

ر.إ

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