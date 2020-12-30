2020/12/30 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية عن إيقافها بث مسلسل "ضحايا حلال، وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ضحايا حلال".. السعودية توقف مسلسلا بتهمة الترويج للتحرش بالأطفال ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ضحايا حلال".. السعودية توقف مسلسلا بتهمة الترويج للتحرش بالأطفال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).