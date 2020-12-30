2020/12/30 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن زيادة حصة المولدات الاهلية من وقود الكاز المركز الخبري الوطني.

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