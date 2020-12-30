وزير النقل: اليوم توقيع عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو مع دايو

2020/12/30 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي توقيع العقد مع شركة دايو، اليوم الاربعاء،لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.وقال الشبلي في حديث لوكالة الانباء العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،إ ن"الوزارة ستوقع اليوم عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية.واضاف ان "المشروع سيوفر أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة للعمل في ميناء الفاو وافضلية العمل ستكون للعمالة القريبة من الميناء ثم بعد ذلك التوسع لمناطق اخرى".وصوت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

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