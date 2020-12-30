النفط تقرر زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود الكاز

2020/12/30 | 13:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط، عن زيادة حصة المولدات الاهلية في بغداد والمحافظات من وقود الكاز الى (15) لتراً لكل (Kv) لشهر كانون الثاني، وتوزيع كمية اضافية من مادة النفط الابيض لجميع المحافظات.

وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة في بيان تلقت (7 sky) نسخة منه، انه “تقرر زيادة حصة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2021 إلى (15) لترا لكل (Kv) بدلا من (10) لترات”.

واضافت ان “الهدف من زيادة الحصة تاتي لتوفير الوقود للمواطنين والتعويض عن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية “.

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