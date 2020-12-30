2020/12/30 | 13:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن المشروع سيوفر أعدادًا كبيرة من الأيدي العاملة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي توقيع العقد مع شركة دايو، الأربعاء، لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال الشبلي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة ستوقع اليوم عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية".

وأضاف أن "المشروع سيوفر أعدادًا كبيرة من الأيدي العاملة للعمل في ميناء الفاو وأفضلية العمل ستكون للعمالة القريبة من الميناء، ثم بعد ذلك التوسع لمناطق أخرى".

وكان وزير النقل ناصر الشبلي، أعلن، الثلاثاء، حصول وزارة النقل على تخويل من مجلس الوزراء لتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

اقرأ/ي أيضًا:

ما هي المشاريع التي لها الأولوية في 2021؟

قرارات مجلس الوزراء: تدابير اقتصادية..



وتوصية إلى البرلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: توقيع عقد ميناء الفاو مع الشركة الكورية سيجري اليوم) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: توقيع عقد ميناء الفاو مع الشركة الكورية سيجري اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).