اسعار النفط ترتفع بفضل آمال تعافي الطلب

2020/12/30 | 13:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ تلقت دفعة من حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تداعيات فايروس كورونا في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 51.44 دولار للبرميل، وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 48.30 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى أكسي وهي شركة سمسرة "ما زالت أسعار النفط تلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي أثناء الليل وأخيرا وجدت صديقا في تقرير المخزونات لمعهد البترول الأمريكي.

واضاف: ان معهد البترول الأمريكي أورد سحبا أكبر بكثير مقارنة مع متوسط التوقعات لمخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر كانون الأول.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات مقابل العديد من العملات إذ نحى المتعاملون جانبا تأجيلا جديدا لتقديم أموال تحفيز في الولايات المتحدة وأبقوا على رهاناتهم بأن تقديم مساعدات مالية إضافية ما زال مرجحا.

وارتفعت الأسهم الآسيوية لمستويات قياسية مع مراهنة المستثمرين على تعاف اقتصادي قوي في العام القادم، في الوقت الذي لاتوجد فيه مؤشرات تذكر على أن صانعي السياسات سيقلصون جهود تحفيز ضخمة تهدف لوقف تراجعات ناجمة عن فايروس كورونا.

وقد تكسب أسعار النفط المزيد من القوة مع بدء برامج تحصين من الفايروس في أنحاء العالم في العادم القادم، مما يسمح للدول بتخفيف قيود على التنقل وأنشطة الشركات.

وتظهر بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 492.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع صحفي اكد الانخفاض سيكون 2.6 مليون برميل.

PUKmedia وكالات

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