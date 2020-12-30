النفط العراقية تقرر زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود الكاز

2020/12/30 | 13:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن زيادة حصة المولدات الأهلية في بغداد والمحافظات من وقود الكاز لشهر يناير/ كانون الثاني 2021، وتوزيع كمية إضافية من مادة النفط الأبيض لجميع المحافظات.وقال معاون عام شركة توزيع المنتجات النفطية، …

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