مدرب النجف يستقيل رسميا: المواقع هي من سمتني مدرباً للزوراء خلفا لباسم قاسم

2020/12/30 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أعلن مدرب فريق النجف بكرة القدم حسن أحمد، الاربعاء ( 30 كانون الاول 2020) تقديم استقالته رسميا من تدريب الفريق، بسبب عدم إيفاء الادارة بوعدها في تسديد مستحقات الفريق المالية.

وقال أحمد في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إنه "بعد أن أمهلت الادارة الى يوم السبت المقبل وفي حالة عدم تسديدها مستحقات الفريق سأتخلى عن مهمتي، ويبدو أن الادارة غير جادة في التسديد".

واضاف،" أمام ذلك أبلغت الادارة اليوم الاربعاء رسميا بالاستقالة وقيادة الفريق امام الحدود السبت المقبل، وترك الفريق في كل الاحوال".

وكان حسن أحمد قد كشف الثلاثاء ( 29 كانون الاول 2020)، عن منحه مهلة الى إدارة النادي حتى يوم السبت المقبل ولقاء الفريق امام الحدود في الجولة الـ (12) بدوري الكرة الممتاز، للتخلي عن الفريق في حالة عدم منح الملاك التدريبي واللاعبين مستحقاتهم المالية.

وقال أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم): " كان هناك اتفاق بين الادارة والملاك التدريبي بمنح الفريق الدفعة الاولى مع بداية الموسم، لكن الادارة أخلت بالاتفاق ومنحت اللاعبين نصف الدفعة مع تأخير الرواتب لمدة اربعة أشهر".

واضاف: "أبلغت الادارة بأن مباراة الحدود يوم السبت المقبل في الجولة (12) بدوري الكرة الممتاز، هي الاخيرة لي في حالة عدم تسليم الفريق الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة".

وبين، أحمد "في الموسم الماضي كان عقدي مع الادارة (140) مليون دينار عراقي، لم أستلم منه سوى (50) مليون ، فيما أخلت الادارة بمنحي المبلغ المتبقي من العقد الماضي".

يشار الى أن فريق النجف يحتل حاليا مركز متقدم في الدوري الممتاز، حيث يقف بالمركز السادس جامعاً 16 نقطة، مع مباراة مؤجلة امام الكرخ، والخسارة بقرار اتحادي من نفط الوسط.

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