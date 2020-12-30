عضو بالمالية النيابية: شهر غير كافٍ لتمرير الموازنة

2020/12/30 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، تأخر تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، نتيجة الملاحظات الكثيرة التي لخصتها الكتل السياسية والمالية في البرلمان.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وقت وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب متأخر جداً"، مؤكداً أن "التلكؤ سينتج تبعات تتعلق بتأخر رواتب الموظفين، تتحمله الحكومة".

وأضاف، أن "المالية البرلمانية تحتاج إلى أكثر من شهر لدراسة الموازنة وإجراء بعض التعديلات المتعلقة في خفض النفقات الحكومية"، مبيناً أن "تمريرها مرتبط بالنقاشات والخلافات التي قد تحصل داخل مجلس النواب حول المشروع".

وأقرّ عضو اللجنة بـ "صعوبة تمرير موازنة 2021 نتيجة الملاحظات الكثيرة التي لخصتها الكتل السياسية والمالية والتي ترغب في تعديلها بمشروع القانون".

ووصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، ليعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد.

وأمس الثلاثاء، قال بشير الحداد، النائب الثاني للحلبوسي، إن "إجراءات مناقشة وتمرير موازنة العام المقبل تحتاج من 20 إلى 30 يوماً لإكمالها".

وتضمنت الموازنة عجزاً مالياً كبيراً، إضافة إلى فرض ضرائب على رواتب الموظفين الشهرية، فضلاً عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

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