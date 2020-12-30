مسؤول حكومي يحدد سبباً وراء الهجمة الأخيرة على محال المشروبات الكحولية في ديالى

2020/12/30 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي رفيع في ديالى، اليوم الأربعاء، عن سبب استهداف محال بيع المشروبات الكحولية في قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "استهداف اثنين من محال بيع المشروبات الكحولية في قضاء بعقوبة خلال الاسبوع الجاري بعبوات ناسفة لم يأتِ من جهة متشددة، بل من جهات متنفذة تحاول فرض اتاوات وابتزاز أصحابها للحصول على الأموال".

واضاف، أن "من جرى استهدافهم وغيرهم أخرون، يتلقون اتصالات من اشخاص يدعون بأنهم يمنعون بيع المنكر، لكن في الحقيقة هي بداية لفرض الاتاوات ومن يرفض يجري استهدافه، لافتا إلى أن الحقيقة واضحة وهناك من يحاول أن يجعل محال بيع المشروبات الكحولية مورد مادي أخر له".

وكان اثنين من محال ببيع المشروبات الكحولية، قد تعرضا للاستهداف بعبوتين ناسفتين إحدهما انفجرت والاخرى تم تفكيكها خلال الاسبوع الجاري في تطور هو الأول من نوعه منذ سنوات.

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