تفشي الأمية في العراق احد الانجازات المهمة للحكومات المتعاقبة منذ 2003 . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/12/30 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بالنسبة للعراق وحسب تقرير اليونسكو فإنه في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة.



كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية.



وكانت هناك حملات مستمرة لمحاربة الامية, حتى كاد العراق ان يقضي على الامية تماما.



غير ان التعليم في العراق عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار ......





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