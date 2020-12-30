شاب يحوّل الخرائب والحشائش إلى باقات من الجمال وقلائد للعشّاق

2020/12/30 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل يسعى الشاب جون حنّا من مدينة بغديدا إلى تحويل مدينته إلى باقة كبيرة من الورود ويحاول جاهدا أن يستثمر الحشائش والنبابات في السهول الواسعة ليحوّلها إلى “ديكورات وكوشات وباقات ورود وتحف فنّية” حتى يدهش الناس في الحفلات والمناسبات.يعمل جون حنا الخياط من مواليد محافظة نينوى – قضاء الحمدانية في …

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