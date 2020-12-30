2020/12/30 | 13:25 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 | 01:01 مساءً

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المنافذ تعيد مواد غذائية فشلت في الفحص المختبري في القائم

أعاد منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار، الاربعاء، عجلة محملة بمادة (حليب سائل) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي. وذكرت إلهيئة في بيان، ان إعادة المادة جاء لفشلها وعدم مطابقتها لضوابط الفحص المختبري للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.



وأضافت، ان إعادة البضاعة تمت وفق محضر اصولي من لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي

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