2020/12/30 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



إستمرار التظاهرات أمام البنك المركزي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإقالة المحافظ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. إستمرار التظاهرات أمام البنك المركزي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإقالة المحافظ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. إستمرار التظاهرات أمام البنك المركزي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإقالة المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).