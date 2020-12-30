العاهل السعودي يوجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية

2020/12/30 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير القادم.وسلم الدعوة لأمير قطر، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال استقباله من قبل الشيخ تميم بن […]

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