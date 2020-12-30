2020/12/30 | 13:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعتبر الوزير البريطاني مات هانكوك، أن لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا الذي أقرته بريطانيا اليوم، يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير بريطاني: لقاح أوكسفورد يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير بريطاني: لقاح أوكسفورد يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).