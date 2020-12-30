بالوثيقة.. وزير التربية يوجه بقبول الطلبة الاحتياط في معاهد الفنون الجميلة

2020/12/30 | 13:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، بقبول الاسماء التي وردت في قوائم الاحتياط للمتقدمين الى معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية ولجميع الأقسام ، والبالغ عددها (3) مقاعد لكل قسم.

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