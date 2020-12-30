بريطانيا تعتمد لقاح “أسترا زينيكا” ضد كورونا

2020/12/30 | 13:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصبحت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أول دولة في العالم وافقت رسميا على استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة “أسترا زينيكا” البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أن القرار الذي يجيز استخدام اللقاح في تطعيم المواطنين يأتي بناء على توصية الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، بعد انتهاء الاختبارات السريرية وتحليل نتائجها.ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين من الأمراض (JCVI) ستنشر آخر توصياتها بشأن الفئات الاجتماعية التي ينبغي إعطاء الأولوية لها خلال حملة التطعيم، مضيفة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي قد وفرت اللقاح الآخر الذي طورته شركتا […]

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