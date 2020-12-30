الاعسم: جميع التحقيقات بالجرائم الاميركية تم تسويفها بضغوط خارجية وتواطئ حزبي

2020/12/30 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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مطار بغداد

المعلومة/بغداد..عزا الخبير العسكري صفاء الاعسم، الاربعاء، عن تسويف اغلب التحقيقات الخاصة بالجرائم الأميركية واستهدافها لقوات الحشد الشعبي والقطعات الأمنية الى ضغوط خارجية وتواطئ حزبي.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “التحقيقات الخاصة بادخال التنظيمات الارهابية واجتياح داعش الارهابي لمناطق واسعة عام 2014 وعلاقتها بالجانب الاميركي تم تسويفها بضعوط خارجية”.واضاف ان “تحقيق الحكومة بعد استهداف قادة الحشد الشعبي والوحدات المرابطة على الحدود السورية العراقية تم تسويها واضاعة الادلة رغم تشكيل لجان عالية المستوى للتحقيق”.وأشار الاعسم الى ان “الضغوط الخارجية وفساد بعض القيادات هي الاساس في عدم اظهار الحقائق امام الراي لعام والتحرك ضد الجانب الاميركي الذي اعلن وبشكل رسمي عن قيامه باعمال عدوانية ضد القوات العراقية”.انتهى/ 25د

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