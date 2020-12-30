2020/12/30 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، القبض على رجل وامرأة متهمين بالاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة في كربلاء المقدسة.وقالت الوكالة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن “مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة بكربلاء المقدسة التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهمين رجل وامرأة في منطقة الحر مطلوبين وفق الاتجار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بالاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة المركز الخبري الوطني.

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