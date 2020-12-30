2020/12/30 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، إعادة مواد غذائية فشلت في الفحص المختبري في منفذ القائم الحدودي بالانبار.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أنه “تم إعادة عجلة محملة بمادة (حليب سائل) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال من منفذ القائم الحدودي في الأنبار”.وبينت، أن “سبب اعادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة مواد فشلت بالفحص المختبري عبر منفذ القائم الحدودي المركز الخبري الوطني.

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