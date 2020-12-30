بالصور.. الاتحاد الأوروبي يوقع رسميا الاتفاق التجاري مع بريطانيا

2020/12/30 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

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قادة الاتحاد الأوروبي

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وقع قادة الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، الخميس، على اتفاقية تجارية تنظم العلاقات مع بريطانيا بعد "بريكست".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم 30 كانون الأول 2020، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقعت مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس الأربعاء، الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة بعد بريكسيت، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.

وكان عضو بارز بفريق التفاوض البريطاني، قد أكد ان "اتفاقية التجارة التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية جيدة لصناعة الصيد البحري إذ تسمح لها بإعادة بناء نفسها في فترة انتقالية خمس سنوات ونصف السنة".

وأفاد العضو البارز بفريق التفاوض "الاتفاق الذي حصلنا عليه يعترف بسيادة المملكة المتحدة على مياهها للصيد.



إنه يقول ذلك صراحة".

وأضاف قائلا "نعتقد أن هذا اتفاق جيد.



إنه يمكن صناعة الصيد البحري من إعادة بناء نفسها أثناء الفترة الانتقالية.



إننا سنستثمر 100 مليون (إسترليني) في برامج للمساعدة في تحديث صناعة الأسماك على مدار هذه الفترة".

وفيما يلي جوهر الصفقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي سيبدأ تطبيقها في 1 كانون الثاني 2021:

- توقف حرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا ودول التكتل الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، فمن مطلع العام القادم سيحتاج البريطانيون إلى تأشيرات أوروبية لقضاء فترة إقامة طويلة الأمد في الدول الأوروبية، ونفس الشيء سيطبق على الأوروبين الذين سيسافرون إلى المملكة المتحدة.

- توقف حرية حركة البضائع: سيتم وضع نقاط جمركية بين الطرفين، بما في ذلك نقاط للرقابة الصحية، لكن الرسوم الجمركية لن تطبق على التجارة بين الجانبين.



كما اتفقت لندن وبروكسل على ضمان إمدادات الطاقة بينهما.

- توقف حرية حركة الخدمات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

- سيتم ضمان حرية الحركة الجوية.

- بريطانيا ستنتهج سياسة خارجية ودفاعية مستقلة، بما في ذلك المسائل المرتبطة بالعقوبات.

- التعاون الأمني بين بريطانيا واليوروبول والشرطة في دول الاتحاد الأوروبي سيستمر، بما في ذلك التبادل السريع للبيانات والتعاون في مجال التهديدات مثل الأوبئة.

جدير بالذكر ان السوق الأوروبية ستكون مفتوحة أمام السلع القادمة من المملكة المتحدة دون رسوم جمركية بموجب اتفاق 24 كانون الأول الحالي، الذي ينص على ضرورة تقيد لندن بحزمة من الالتزامات يؤدي الإخلال بها إلى فرض عقوبات تجارية.

ويضم نص الاتفاقية المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من 1500 صفحة، وبسبب عدم نشرها حتى الآن يصعب تحليل تفاصيلها.

ر.إ

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