2020/12/30 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 47 دقیقة

5866 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التخطيط، اعتماد سعر الصرف السابق للدولار لأغراض حسابية تتعلق بالمشاريع الاستثمارية حصرا لغاية نهاية العام الجاري.

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (30 كانون الاول 2020)، إن "الوزارة سبق ان اعتمدت سعر الصرف الجديد الذي اقره البنك المركزي لأغراض الاعتمادات بالعملة الاجنبية للمشاريع في الموازنة العامة بداية شهر كانون الاول".

واضاف، ان "الاتفاق مع وزارة المالية، وبطلب منها، بإعتماد سعر الصرف السابق (1182) دينارا للدولار الواحد، ولغاية نهاية العام، لأغراض حسابية تخص المشاريع الاستثمارية، وقيودها واحتسابها مع الجهات الحكومية بالاسعار السابقة للدولار".

واوضح، أن "اعتماد سعر الصرف المشار اليه، هو لاغراض المشاريع الاستثمارية، ولغاية نهاية العام الحالي، فيما سيتم اعتماد سعر الصرف الجديد مع بداية عام 2021".

واشار الى ان "وزارة التخطيط، تعمل الان على عرض دراسة حول اثر فرق سعر الصرف على المشاريع الاستثمارية بما يضمن تنفيذها".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر الأسبوع الماضي خفض قيمة الدينار امام الدولار الاميركي، إلى 1445 دينارا للدولار الواحد بهدف توفير السيولة والحد من العجز المالي في موازنة 2021.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعتمد السعر القديم للدولار في المشاريع الاستثمارية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعتمد السعر القديم للدولار في المشاريع الاستثمارية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).