عضو بالنزاهة النيابية يحذر من مواد “مفخخة” في موازنة 2021

2020/12/30 | 14:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الأربعاء، من المواد المتعلقة بحل الإشكال مع حكومة إقليم كردستان في موازنة 2021، واصفاً اياها بـ”المفخخة”.وقال الكلابي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “المواد المتعلقة بحل الاشكال مع حكومة الاقليم بخصوص تسليم النفط والموارد الاخرى في مقترح قانون الموازنة 2021 مفخخة ولن تصل الى حل حقيقي”.وفيما أشار إلى أنه “سنضطر ان نتعب كثيراً من اجل ان نحقق المساواة والعدالة لكل الشعب العراقي”، وشدد قائلاً: “لن نساوم او نتنازل عن حق الشعب كل الشعب”.

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