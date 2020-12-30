انفجارات في مطار عدن الدولي لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة

2020/12/30 | 14:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وسائل إعلام يمنية وغربية أن انفجارا عنيفا هز، اليوم الأربعاء، مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

وأفاد موقع "المشهد اليمني" وتابعه "ناس" (30 كانون الاول 2020)، بأن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم "سماع انفجار كبير وإطلاق نار في المطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه".

وتتحدث تقارير إعلامية عربية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، مضيفة أن الوزراء في الحكومة الجديدة نقلوا عقب الانفجار إلى قصر المعاشيق في عدن.

ووثقت لقطات البث المباشر لحظة وقوع الانفجار وحالة من الفوضى سادت الناس الذين كان يتجمعون أمام طائرة الحكومة.

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