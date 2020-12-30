2020/12/30 | 14:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، الإجراءات التي ستتخذها عناصرها الأمنية بخصوص احتفالات رأس السنة الميلادية، فيما أشارت إلى أنها ستمنع إطلاق المفرقعات النارية، بعد نشر فرق جوالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنّا خلال تصريح صحفي إنه “في كل عام يكون هناك اعتقالات موسعة، نتيجة حصول حوادث، إما بسبب الإفراط في شرب المشروبات الكحولية بالمناطق السكنية، وينتج عنها شجارات ومشاكل وغيرها، أو في جانب استخدام المفرقعات النارية وما ينتج عنها من حوادث مؤسفة”.

وأضاف المحنّا، أن “مديرية الدفاع المدني، تسجل في كل عام ما لا يقل عن 20 حادثاً بسبب المفرقعات النارية، وبعضها كبيرة، إضافة إلى تسببها بخسائر مادية فادحة جداً”.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن “الخطط الأمنية تتميز هذا العام، بتطبيق مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بغلق المطاعم والمرافق السياحية بعد السابعة مساءً، للحفاظ على المواطنين بخصوص السلامة الصحية”.

وأكد المحنّا قائلاً: “ستكون هناك دوريات راجلة وآلية لمنع استخدام المفرقعات النارية، وهناك دوريات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في المناطق السكنية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة الداخلية لأعياد رأس السنة ..



إغلاق المرافق العامة واعتقال مطلقي المفرقعات النارية 7 SKY TV.

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