شاهد.. صور أولية لمطار عدن بعد تفجير صالة الانتظار

2020/12/30 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

بغداد اليوم- متابعة

أظهرت صور حصلت عليها وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، مطار عدن الدولي في اليمن، بعد حدوث انفجارات في صالة الاستقبال عقب وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى المطار.

ويظهر في الصور تطاير جثث القتلى الذين سقطوا نتيجة الانفجار، إضافة إلى بعض الجرحى من المدنيين والقوات الأمنية اليمنية التي تحاول نقل الجثث والمصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عربية، بدوي انفجار في مطار عدن باليمن، تزامناً مع وصول الحكومة الجديدة إلى المدينة.

وقالت وسائل الإعلام، إن "انفجاراً قوياً استهدف مطار عدن بعد لحظات من وصول طائرة تقل وزراء الحكومة اليمنية".

وأضافت، أن "الانفجار وقع في صالة الاستقبال داخل مطار عدن، أثناء نزول الحكومة اليمنية الجديدة من الطائرة".

وتابعت، أن "عدداً كبيراً من الأشخاص قتلوا وأصيبوا جراء الانفجار"، لافتة إلى أن "ثلاثة انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار".

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن "وزراء الحكومة اليمنية نقلوا إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار"، مؤكدة، أن "الانفجار كان ضخماً رافقه إطلاق نار".

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