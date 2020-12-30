2020/12/30 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الملاك التدريبي لفريق الكرخ، احمد عبد الجبار، اليوم الاربعاء (30 كانون الاول 2020)، أنه تمكن إخراج الفريق من الوضع النفسي السيء، بعد رحيل المدرب الاول كريم سلمان، الذي توفي في الثاني من الشهر الحالي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال جبار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ادارة الكرخ ما زالت مستمرة بقرارها السابق ببقاء المدرب الراحل كريم سلمان كمدرب، من دون الاستعانة بمدرب أول، مع احتفاظ الراحل بكافة حقوقه المالية من رواتب شهرية ودفعة عقد، وأن عائلته هي من استلمت حقوقه الجارية إلى حد اللحظة".

وأضاف، أنه "مع إخراج الفريق من الوضع النفسي السيء، إلاّ أن عملي كمساعد وحيد قد يؤثر على مجريات العملية التدريبية، لذا اقترحت على الادارة إضافة مساعد آخر للفريق، لتكملة مشروع الراحل كريم سلمان، الذي ما زال الجميع من إدارة وملاك تدريبي ولاعبين مصرين على إتمامه بحسب التخطيط له من قبل الادارة".

وكان مدرب الكرخ، كريم سلمان، قد توفي بمستشفى السلام في بغداد، عند الثاني من كانون الأول، متأثراً بفيروس كورونا، ودفن جثمانه بمقبرة الكرخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في نادي الكرخ.. مقترح لإضافة مساعد آخر للكادر التدريبي "لإكمال" مشروع الراحل كريم سلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في نادي الكرخ.. مقترح لإضافة مساعد آخر للكادر التدريبي "لإكمال" مشروع الراحل كريم سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).