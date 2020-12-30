استقالة جديدة في الدوري العراقي الممتاز

2020/12/30 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي القاسم الرياضي، استقالة مدرب فريق كرة القدم جاسم جابر من منصبه.

وقال رئيس النادي حسين الكعبي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدرب فريق كرة القدم الاول بالنادي جاسم جابر قدم استقالته بشكل رسمي الى الادارة”.

واوضح أن “الادارة وافقت على استقالة المدرب وتعرب عن امنياتها بان يوفق في وجهته الجديدة”، مبيناً ان “الملاك التدريبي المساعد سيقود الفريق أمام الزوراء في الجولة المقبل”.

يذكر أن هذه الاستقالة هي الثالثة في الدوري العراقي الممتاز بعد اقالة مدربي الديوانية حازم صالح وسعد حافظ.



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