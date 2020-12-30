نائب عن سائرون: استقطاع رواتب الموظفين خط احمر

2020/12/30 | 14:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الأربعاء , ان ما ورد في موازنة العام المقبل من اجراء استقطاع برواتب الموظفين سيكون خطا احمر ولن نصوت عليه, مبينا ان حجم الموازنة مبالغ فيه لكون نسبة العجز كبيرة جدا .وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اغلب الكتل السياسية لاترغب بما ورد بالموازنة من استقطاع نسب لرواتب الموظفين وتعتبر ذلك خطا احمر وسوف لن نصوت عليه ” , مبينا ان ” استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وم بدرجتهم وكذلك الدرجات الخاصة من الممكن التصويت عليها ” .وأضاف ان ” حجم الموازنة والذي بلغ بحدود 113 مليار دولار مبالغ فيه وكذلك نسبة العجز كبير جدا وسنعمل على تقليل حجم الموازنة وتقليل العجز ” , متوقعا ” إقرار الموازنة سيتم خلال شهر الى 45 يوما من الان ” .وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أكدت في وقت سابق، ان مجلس النواب سيجري تعديلات جوهرية على الإجراءات التقشفية التي وضعتها الحكومة في قانون الموازنة , مبينا أن رفع سعر الصرف سيؤثر على الراتب من خلال غلاء أسعار السلع والبضائع.



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