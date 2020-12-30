برهم صالح يوجه رسالة إلى السيسي عبر السفير المصري في بغداد

2020/12/30 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، حرص العراق على التعاون الثنائي وتعزيز عمل اللجنة العراقية – المصرية المشتركة.وقال اعلام رئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح أكد على عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات، والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية […]

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