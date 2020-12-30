رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على التعاون مع مصر وتعزيز عمل اللجنة المشتركة بين البلدين

2020/12/30 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، حرص العراق على التعاون الثنائي وتعزيز عمل اللجنة العراقية – المصرية المشتركة.

وقال اعلام رئاسة الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح أكد على عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات، والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها”.

واضاف البيان ان “رئيس الجمهورية و خلال لقائه في قصر السلام ببغداد، اليوم، السفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، اشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك، مشيداً بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين”.

ولفت البيان الى ان “رئيس الجمهورية حمّل، السفير علاء الدين، تحياته إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي”، فيما أكد السفير بحسب البيان “عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار”.

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