وزارة النفط تعوض نقص الطاقة بزيادة حصص المولدات الأهلية من وقود

2020/12/30 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، زيادة

حصة المولدات الأهلية في بغداد

والمحافظات من وقود الكاز إلى (15) لتر

لكل (Kv) لشهر كانون الثاني، وتوزيع كمية

إضافية من مادة النفط الأبيض لجميع

المحافظات.

وقال معاون

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