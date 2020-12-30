2020/12/30 | 14:24 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات:اخترنا 31 لاعبا لمواجهة المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
باتحاد كرة القدم الإماراتي القائمة
الموسعة للمنتخب الوطني الأول المقدمة
من الهولندي فان مارفيك استعداداً
للتجمع الداخلي الذي سيقام بدبي للفترة
من 3 إلى 12 يناير 20
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات:اخترنا 31 لاعبا لمواجهة المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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