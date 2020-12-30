الامارات:اخترنا 31 لاعبا لمواجهة المنتخب العراقي

2020/12/30 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية

باتحاد كرة القدم الإماراتي القائمة

الموسعة للمنتخب الوطني الأول المقدمة

من الهولندي فان مارفيك استعداداً

للتجمع الداخلي الذي سيقام بدبي للفترة

من 3 إلى 12 يناير 20

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