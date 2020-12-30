سولاري مدرب ريال مدريد السابق يقود كلوب أمريكا المكسيكي

2020/12/30 | 14:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عين كلوب أمريكا المكسيكي مدرب ريال مدريد السابق، سانتياغو سولاري، لخلافة ميغيل هيريرا، الذي أقيل في وقت سابق هذا الشهر.وخاض سولاري 11 مباراة دولية مع الأرجنتين ولعب في صفوف ريال مدريد بين عامي 2000 و2005 في فترة “غالاكتيكوس”.ودرب فريق الشباب في ريال مدريد بين 2016 و2018 ثم انتقل للفريق الأول بعد إقالة […]

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