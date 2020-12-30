عام 2020 شهد تسجيل 305 حالة انتهاك للحريات الصحفية في العراق

2020/12/30 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن إحصائية جديدة حول حالات الانتهاك التي طالت صحفي العراق خلال عام الفين وعشرين.

وأكدت الجمعية في تقرير لها أن العام الحالي شهد ثلاثمئة وخمس حالة انتهاك ضد الصحفيين في مختلف المدن العراقية شملت عدة اشكال ما بين اغتيال وتهديد بالقتل والتصفية الجسدية واعتقال أو احتجاز واعتداء بالضرب وعرقلة التغطية ومصادرة معدات تصوير وهجمات مسلحة مؤسسات إعلامية، مبينة أن العاصمة بغداد تصدرت قائمة أكثر المدن العراقية انتهاكا لحرية الصحافة.

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