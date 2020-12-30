جاسم البخاتي: شركة دايو ستباشر عملها بعد أسبوع من تاريخ توقيع العقد

2020/12/30 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي أن شركة دايو الكورية ستباشر العمل بتنفيذ مشروع ميناء الفاو بعد أسبوع من تاريخ توقيع العقد معها.

وقال البخاتي في تصريحات صحفية إن الرؤية الفنية للجهات المعنية بدراسة مشروع ميناء الفاو ذهبت نحو ترجيح شركة دايو الكورية كون الشركة المذكورة لديها أعمال مماثلة رصينة في العديد من الدول.

ولفت البخاتي إلى أن لجنة الخدمات غير معنية بالضغوطات التي رافقت عملية اختيار الشركة الكورية وأن وزير النقل هو من يتحمل مسؤولية القناعة بهذا الاختيار.

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