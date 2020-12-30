عاجل | قتلى وجرحى في انفجار استهدف صالة الوصول بمطار عدن خلال وصول الحكومة اليمنية الجديدة

2020/12/30 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | انفجاران يستهدفان مطار عدن عند وصول وفد الحكومة اليمنية

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