وثائق بريطانية: جون ميجور اقترح التخلي عن الاكراد وعدم خوض حرب جديدة ضد صدام حسين

2020/12/30 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت السرية عنها الأربعاء أن بريطانيا في عهد رئيس الوزراء جون ميجور كانت تخشى احتمال الانجرار إلى حرب أخرى بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق وتفكر في التخلي عن حلفاء أكراد.ونشر الأرشيف الوطني للمرة الأولى هذه الرسالة السرية التي تعد واحدة من وثائق عديدة تعود إلى […]

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