الأعرجي يحذر: أننا مقبلون على كارثة

2020/12/30 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حذر نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، من وقوع كارثة في العراق، فيما كشف سببها.وقال الأعرجي في تغريدة له تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “موازنةٌ تُبنى وارداتها على توقعات ثبات أسعار النفط أو زيادتها رغم أن تقاريراً مهمة تشير إلى أزمةٍ مالية ستواجه العالَم مطلع العام القادم”.[…]

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