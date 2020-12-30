انفجارات تهز مطار عدن فور وصول طائرة الحكومة الجديدة

2020/12/30 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في مطار عدن الدولي، بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية المشكلة حديثا من السعودية، الأربعاء.

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