الاستخبارات: مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا والقبض على آخر في ديالى

2020/12/30 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات الأربعاء، مقتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا والقبض على آخر في ديالى.

وقالت الوكالة في بيان، اليوم، 30 كانون الأول 2020، إنه "بناء على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم في وقت سابق، وبعملية استباقية استخباراتية نوعية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن والذي كان يروم تفجير نفسه في قضاء بعقوبة من المحافظة اثناء احتفالات رأس السنة الميلادية".

وأضاف البيان، أنه "تم تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف مع عتادها ورمانات يدوية كانت بحوزته".

وفي عملية أخرى أشارت الوكالة إلى أن "مفارز الاستخبارات ألقت القبض على ارهابي اخر ضمن مايسمى بالمجاهدين الانغماسين والمطلوب وفق احكام المادة (4 ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي سبق وان تم قتل مسؤول تلك المجاميع الانتحارية والقبض على ثمانية منهم".

ر.إ

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