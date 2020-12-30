2020/12/30 | 14:39 - المصدر: سفن سكاي

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تمكن فريق طبي في مستشفى جراحة الجملة العصبية من اجراء عملية لأول مرة في العراق للبالغين بزرع شريان مغذي للدماغ مأخوذ من فروة الراس لمرض المويامويا النادر على مستوى العالم لمريضة تعاني من قصور شرايين الدماغ وتكللت بالنجاح.

واستقبل مستشفى جراحة الجملة العصبية مريضة تبلغ من العمر 20 عاما تعاني من اعراض عديدة من بينها الصداع المستمر والنوبات المرضية واضطراب الرؤيا وخدر وحركات لا إرادية”.

وتم اجراء عملية من قبل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور سامر العامري وتكللت بالنجاح”.

وتلقى رئيس الفريق الطبي في المستشفى التهاني من قبل الجراح الاميركي الاول على مستوى العالم في هذا التخصص روبرت سبتزلر بعد اطلاعه على تصوير العملية صاحب التصنيف العالمي لمرض المويامويا”.

العملية تمت عبر تقنية مراقبه الفعاليات العصبية للدماغ المتقدمة وبالاستعانة بالدوبلر الملون بعد تدريب مطول جرى على هذا النوع من العمليات في اليابان”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في العراق ..



فريق طبي بالجملة العصبية يجري عملية لمرض نادر عالميا 7 SKY TV.

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